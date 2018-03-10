محسن رضائي: لندن مأوى التيارات المناوئة للسنة والشيعة

العالم - إيران

وكتب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران "محسن رضائي" على الانستغرام: ان زيارة بن سلمان إلى بريطانيا، قد وضعت حكومة لندن تحت الضغط والاحتجاج من قبل الشعب ولهذا لجأت إلى تخطيط عملية استعراضية من خلال خمسة اشخاص شيعة للهجوم على السفارة الإيرانية بغية صرف الانظار عن الاحداث التي تشهدها البلاد عقب زيارة ولي العهد السعودي بن سلمان وتشويش الرأي العام وإلهائه عن الجرائم التي يرتكبها النظام الديكتاتوري السعودي في المنطقة.

وأضاف: كما تبين مع خلال الدعاية لزيارة بن سلمان أن كلاهما من جذور واحدة ، وأن التيارات المناهضة للسنة والشيعة التي شهدناها مصدرها لندن، منوهاً إلى ان حادثة الهجوم على السفارة الإيرانية على الرغم من أنها لم تلق الاهتمام الذي يجب، الا انه ينبغي على الاجهزة الامنية في البلاد ان لا تغفل عن منشأ هذه التيارات وان ترد عليها بما تستحق.

