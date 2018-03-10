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 شاهد.. آل الشيخ يُهدي مطرب مصري هدية لا يمكن ادخالها الى مصر!

 شاهد.. آل الشيخ يُهدي مطرب مصري هدية لا يمكن ادخالها الى مصر!
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع “Gololy” الفنيّ، أن المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، أهدى الفنان المصري عمرو دياب، “هدية خيالية”.

العالم - السعودية

وبحسب مصادر الموقع، فقد أهدى “آل الشيخ”، سيارة مُصفحة من نوع خاص جدًا ويوجد منها أعداد قليلة حول العالم، تصل قيمتها إلى مليوني دولار.

وذكرت بعض المصادر أن الهدية تلقاها عمرو دياب منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، ولكنها واجهت أزمة في مصر وهي أنها ممنوعة من التداول ورفضت الجهات المعنية ترخيصها.

وسعى عمرو دياب لاستغلال علاقاته القوية للحصول على استثناء في ترخيص السيارة، إلا أنَّ جميع محاولاته باءت بالفشل، وأبلغته الجهات المعنية بأنَّه لا يمكن ترخيص سيارة مصفحة.

وأضافت المصادر أن دياب تمكَّن مؤخرًا من الحصول على أرقام “جمرك” للسيارة، تمكنه من السير بها لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولن يسمح له بالسير بها بعد هذه المهلة، وأنَّه يركن سيارته سوداء اللون في جراج أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل.

كما ذكرت المصادر أن عمرو دياب، لم يسدد القيمة الجمركية لدخول السيارة، وسددها نيابة عنه “آل الشيخ”.

ويفكر عمرو دياب حاليًا في إخراج السيارة من مصر لإحدى الدول التي يقيم فيها بشكل دائم بعد تأكده من عدم قدرته على الاستمرار في السير بها داخل مصر.

ومن المرجح أن يقوم  بإرسال السيارة المصفحة إلى دبي خلال الأيام المقبلة، وبذلك تنضم السيارة إلى اسطول السيارات الفارهة الذي يملكه عمرو دياب.

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