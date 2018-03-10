تركيا.. السلطات الامنية تفرج عن صحفيين معارضين

العالم - تركيا

وتم اخلاء سبيل الصحفيين، اليوم (10 اذار 2018)، بعد ان اصدرت محكمة تركية، امس قرارا بالافراج عنهما، بحسب وكالة رويترز.

وقال محام إن محكمة تركية أمرت يوم أمس الجمعة، بإخلاء سبيل الصحفيين العاملين بجريدة جمهوريت المعارضة أثناء محاكمتهما بتهمة إثارة الفتنة، مضيفا أن "أمرا صدر بإخلاء سبيل رئيس التحرير، مراد صابونجو والصحفي أحمد شيك، لكن وسائل إعلام تركية، قالت إن قرارا صدر بتجديد حبس محامي الصحيفة أكين أتالاي لحين الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 16 آذار.

ويقول الادعاء إن الصحيفة باتت تحت سطوة شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن الذي تتهمه الحكومة بأنه وراء تدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

ويطالب الادعاء بأحكام بالسجن تصل إلى 43 عاما للعاملين بالصحيفة المتهمين باستهداف أردوغان من خلال "وسائل حرب غير تقليدية".