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برلمان كتالونيا يؤجل جلسة تشكيل الحكومة لأجل غير مسمى

برلمان كتالونيا يؤجل جلسة تشكيل الحكومة لأجل غير مسمى
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أرجأ برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، اليوم السبت، جلسة تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، والتي كانت مقررة يوم الاثنين، إلى أجل غير مسمى.

العالم - اوروبا

وجاء قرار التأجيل وفقا لما أعلنه البرلمان، الذي يسيطر عليه الانفصاليون، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان روجر تورينت، هو من اتخذ هذا القرار.

وذكر البرلمان أن تورينت سيتوجه لهذا السبب بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين.

وكان قاض في المحكمة العليا الإسبانية رفض في وقت سابق طلبا من الانفصالي جوردي سانشيز، المرشح لرئاسة الإقليم، بإطلاق سراحه مؤقتا من حبسه الاحتياطي في مدريد، وعزا القاضي هذا الرفض إلى وجود خطر تكرار الجريمة في واقعة سانشيز المتهم بالتمرد.

يذكر أن القانون يحظر إجراء الانتخابات في حال غياب المرشح لرئاسة الإقليم، وهذا ما كانت المحكمة الدستورية الإسبانية أكدته في نهاية يناير الماضي، بخصوص ترشيح رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يعيش في المنفى في بروكسل منذ أكتوبر 2017.

وفي أعقاب صدور الحكم، أعلن تورينت عن عقد جلسة أولى يوم 30 يناير الماضي لتشكيل حكومة للإقليم.

واقترح تورينت ترشيح سانشيز (53 عاما) الذي يتولى رئاسة منظمة "إيه إن سي" الانفصالية، كمرشح بديل، وذلك على الرغم من أنه يقبع في السجن منذ أكثر من 4 أشهر على خلفية ارتكاب سلوك انقلابي.

يذكر أنه في أعقاب استفتاء الانفصال، الذي حظره القضاء الإسباني، وقرار حكومة كتالونيا بالانفصال عن إسبانيا، قامت حكومة مدريد بعزل بوتشيمون وفرضت السيطرة على الإقليم، غير أن الانفصاليين تمكنوا من الفوز مجددا في الانتخابات الجديدة التي أجريت في ديسمبر2017.

المصدر: د ب أ

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