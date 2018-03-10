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الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني لديها

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني لديها
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن استدعاء السفير البريطاني نيكولاس هابتون اليوم السبت الى الخارجية لابلاغه مرة اخرى احتجاج طهران الشديد على الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الايرانية في لندن.

العالم - إيران

وقال قاسمي، في تصريح ادلى به يوم السبت، انه اثر الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الايرانية في لندن من قبل جماعة متطرفة فقد استدعى المدير العام لدائرة اوروبا في وزارة الخارجية السفير البريطاني لدى طهران نيكولاس هابتون وابلغه احتجاج ايران الشديد على هذا الاعتداء.

واضاف، ان المدير العام لدائرة اوروبا في وزارة الخارجية، أكد خلال اللقاء، ان الحكومة البريطانية ينبغي ان تعمل بمسؤولياتها الذاتية في الحفاظ على الاماكن الدبلوماسية كما ان السفير البريطاني اعرب عن اسفه واعلن انه سينقل احتجاج ايران الى بلاده.

ويشار الى ان اربعة من اعضاء مجموعة متطرفة تقيم في بريطانيا اعتدوا على مبنى السفارة الايرانية في لندن واساءوا الى علم الجمهورية الاسلامية الايرانية واعتقلتهم عناصر الشرطة بعد ثلاث ساعات على وقوع الاعتداء.

وكان مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية عباس عراقجي قد أبلغ السفير البريطاني ليلة امس الاحتجاج الشديد للجمهورية الاسلامية الايرانية على الاعتداء. 
 

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