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سياسية تركية تتوعد بإنهاء "فاشية أردوغان" في الانتخابات القادمة!

سياسية تركية تتوعد بإنهاء
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تعهدت رئيسة "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي التركي، برفين بولدان، بإنهاء ما وصفته بـ"فاشية" الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات القادمة.

العالم - تركيا

وقالت بولدان، في تصريحات بشأن التطورات الجارية في تركيا، أدلت بها السبت خلال مشاركتها في احتفالية الحزب برأس السنة الفارسية (نوروز)، إن "الدخول إلى البرلمان خطوة باهظة الثمن" مشددة على أنهم أفراد حزبها "لن يتركوا البرلمان رغم محاولات الحكومة التركية طردهم منه، حتى لو لم يتبق منهم داخل البرلمان سوى شخص واحد".

وأكدت بولدان أن حزبها سيكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها تركيا العام المقبل، وأضافت: "اليوم هناك كتلة ضد الفردية والديكتاتورية والفاشية، وسنخوض الانتخابات المقبلة على ثقة بفوز مرشحنا لأنه سيكون مرشحا يدافع عن التعددية والديمقراطية والسلام".

وأشارت بولدان إلى أن تركيا تعاني من عدم وجود معارضة قوية تجاه الحزب الحاكم وأن هناك ضرورة لملء فراغ المعارضة بما يتفق مع المطالب الرئيسة، مؤكدة أنه يتوجب على القوى المدافعة عن الديمقراطية والحرية والسلام الاتحاد تحت سقف واحد في الفترة، التي تشهد فيها تركيا سياسات حربية وفاشية وحملات إبادة سياسية.

وشددت بولدان على ترحيب حزبها بكل القوى السياسية المطالبة بحل الأزمة الكردية بالطرق الديمقراطية.

وفي رد منها على سؤال بشأن النقاشات المتداولة حول انسحاب حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان التي أثيرت عقب اعتقال بعض نواب الحزب وإسقاط العضوية في البرلمان عن البعض الآخر، أفادت بولدان بأن خوضهم في الانتخابات كلفهم الكثير وفوزهم بعضوية البرلمان لم يكن سهلا مؤكدة أنهم دخلوا البرلمان نتيجة خوضهم لهذا الكفاح.

المصدر: جريدة "الزمان" التركية

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