إيران الثانية عالميا في مجال الخلايا الجذعية

العالم - إيران

وعلى هامش مراسم وضع الحجر الأساس لمدينة الخلايا في ايران، قال محمد علي زاهدي: سيتم تدشين هذه المجموعة بدعم وزارة العلوم والاطباء الايرانيين البارزين، معربا عن امله بتقديم المساعدة الى أصحاب الافكار في هذا المجال لانجازها وتسويقها.

ولفت زاهدي الى ان العمليات التي تجري على الخلايا الجذعية من شأنها ان تساهم كثيرا في علاج الكثير من الامراض، مشيرا الى ان هذا المجمع يحظى بدعم من القطاع الخاص، وباعتماد يقدر بـ10 مليارات تومان.. وبعد تدشين المرحلة الاولى ستشارك فيه اكثر من 50 شركة مرتبطة بمجال الخلايا الجذعية، مبينا ان ايران تمكنت أن تتبوأ المركز الثاني عالميا في مجال الخلايا الجذعية.

وأردف: سنبدأ بسرعة الإعداد وتجهيز المرحلة الثانية من "مدينة الخلايا" التي تقام على ارض مساحتها 60 هكتارا، ومن المؤكد سنتحرك نحو توفير فرص العمل وتصدير العلم وانجاز الابحاث.

