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بعد توقف دام 27 عامًا؛

استئناف الرحلات المباشرة بين طهران وبلغراد

استئناف الرحلات المباشرة بين طهران وبلغراد
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

استؤنفت اليوم السبت الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وبلغراد بعد توقف دام 27 عامًا.

العالم - إيران

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان إيران وصربيا اعادات العمل بالرحلات الجوية المباشرة بينهما، بعد توقف دام 27 عامًا، وذلك مع هبوط طائرة للخطوط الجوية الإيرانية السبت في مطار نيكولا تسلا في بلغراد.

وستقوم الخطوط الجوية الإيرانية بالرحلات بين العاصمتين مرتين أسبوعيًا. وجميع بطاقات السفر لهذه الرحلات قد بيعت حتى نهاية صيف 2018، كما ذكرت وسائل الإعلام الصربية.

بدورها، تنوي شركة إيرانية ثانية، هي قشم إيرلاينز، فتح خط بين طهران وبلغراد اعتبارًا من 19 مارس. مما يفسر الاهتمام المتزايد للإيرانيين بصربيا، بالاتفاق الموقع بين إيران وصربيا في أغسطس 2017، والذي يرفع إلزامية الحصول على تأشيرات.
 

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