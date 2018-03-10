طائرة تجسس أمريكية تحلق قرب شبه جزيرة القرم الروسية

العالم - اوروبا

وأقلعت طائرة التجسس الأمريكية RQ-4 Global Hawk من القاعدة الجوية في سيغونيلا الإيطالية وفقا لمعطيات خدمة CivMilAir التي تقوم بمراقبة تحليقات الطائرات العسكرية. يذكر أن قاعدة سيغونيلا تتمركز في جزيرة صقلية الإيطالية التابعة لحلف الناتو.

وكانت الطائرة المذكورة متوجهة إلى شبه جزيرة القرم على ارتفاع 16 ألف متر فوق سطح البحر، حيث اقتربت من ساحل مدينة سيفاستوبول بـ30 كيلومترا.

وحسب معلومات CivMilAir فإنه قبل الاقتراب من شبه جزيرة القرم أجرت الطائرة من دون طيار مهمة استطلاع فوق الخط الفاصل بين جمهوريتي دونباس والقوات الأوكرانية جنوب شرق البلاد، كما حلقت بالقرب مع مقاطعات فورونج وبيلغورود وروستوف الروسية التي لها حدود برية مع منطقة دونباس.

تجدر الإشارة إلى أن كلفة صناعة الطائرة RQ-4 Global Hawk تقدر بنحو 140 مليون دولار وتكلفة ساعة واحدة للتحليق تساوي 31 ألف دولار، وفي الوقت ذاته بإمكان هذه الطائرة إجراء دوريات جوية لمدة 30 ساعة.

المصدر: وكالات