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روسيا تعلن عن تجربة ناجحة لصاروخ تعادل سرعته 4 أمثال سرعة الصوت

روسيا تعلن عن تجربة ناجحة لصاروخ تعادل سرعته 4 أمثال سرعة الصوت
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق ناجحة لصاروخ "كينجال" الروسي الجديد الذي تعادل سرعته أربعة أمثال سرعة الصوت.

العالم- أوروبا

وأفادت الوزارة، في بيان، منتصف ليل الأحد، بأن عملية الإطلاق التجريبية نفذت من على متن مقاتلة "ميغ-31" التي أقلعت من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية، مضيفة أن "الصاروخ الفرط صوتي أصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي".

وبحسب الوزارة فقد أكدت عملية الإطلاق جودة المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة "كينجال" عالية الدقة ومعايير سرعتها.

وتتخصص منظومة "كينجال" (الخنجر") الصاروخية المستحدثة في تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، مطلع هذا الشهر، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، أن اختبارات منظومة "كينجال" تكللت بنجاح تام، مشيرا إلى أنه لا مثيل لهذه المنظومة في العالم.

وأوضح بوتين أن المواصفات الفنية والتكتيكية للطائرة السريعة (التي تشكل جزءا من المنظومة) تمكنها من الوصول بالصاروخ إلى نقطة إطلاقه الجوية خلال دقائق معدودة. أما الصاروخ الذي يحلق بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف عن سرعة الصوت فيقوم بمناورة في مراحل مساره كلها، ما يمكّنه من اجتياز كل منظومات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية المعاصرة والمستقبلية، كما يمكن أن يحمل الصاروخ رؤوسا نووية وغير نووية إلى مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.

المصدر: وكالات

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