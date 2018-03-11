مصدر خليجي: الكونغرس يمهل التحالف السعودي 30 يوماً لإنهاء أزمة اليمن

العالم - اليمن

وأوضح "سامي الفرج" رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية ان القرار في حال التصويت عليه سيكلف بموجبه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون بالعمل مع تحالف العدوان السعودي لإنهاء الأزمة اليمنية دبلوماسياً ورفع القيود عن المساعدات ما لم يتوم وقف الدعم الأميركي للتحالف.

وقال الفرج في تغريدة بموقع تويتر "خبر وصلني للتو: طرح مشروع قرار في مجلسي الشيوخ والنواب (الكونغرس) أن يعطي وزير الخارجية الأميركي مهلة 30 يوما للتحالف السعودي للعمل بما يكفي لحل الأزمة دبلوماسيا ولتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين من الحرب والا فإن أمريكا توقف دعمها العسكري للتحالف".

تجدر الإشارة إلى أن عدد من أعضاء الكونغرس قدموا مشروع قرار لوقف مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن استناداً إلى قانون أميركي ساري المفعول بموجبه تعتبر المشاركة الأميركية في حرب اليمن غير قانونية.