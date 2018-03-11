إتفاق بين الجمارك الإيرانية والعراقية لتسهيل المبادلات التجارية

العالم - ايران

وافاد بيان لجمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه استنادا الى المحادثات التي جرت بين المدير العام للجمارك الايرانية "فرود عسكري"، والمدير العام للجمارك العراقية "منذر عبدالامير اسد"، فقد تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية وهيئة المنافذ الحدودية العراقية من اجل حل بعض المشاكل الحدودية.

كما وقعا مديرا الجمارك الايرانية والعراقية على اتفاق من 7 بنود يهدف الى حل مشكلات التي تواجه نقل السلع والمسافرين بين البلدين، يتضمن زيادة ساعات العمل الجمركي وعدد النوبات اذا لزم الامر في ايام العطل، وتطبيق المواصفات المقبولة من قبل الجانبين استنادا الى الاتفاقيات المبرمة، وانشاء وحدات صحية ومختبرية والحجر الصحي في المراكز الحدودية، والاسراع في عبور المركبات، ونقل مكان المبادلات التجارية الى الشريط الحدودي بين البلدين، وبذل الجهود المشتركة لمنع تهريب المخدرات.

وينص الاتفاق ايضا على ان تجتمع مجموعة العمل المشتركة كل ثلاثة اشهر بالتناوب في احد البلدين.

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