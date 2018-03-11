شركة ألمانية تخطط للاستغناء عن الوظائف واستبدالها بالطريقة الخوارزمية!

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وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري أن أكثر الوظائف التي ستتأثر في شركة التجزئة "تسلاندو" أو "زلاندو" ومقرها برلين، هي المبيعات والإعلان.

وسيتم تصميم وتسويق المنتجات بمساعدة الخوارزمية وهي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما، كما سيتم إعادة هيكلة قسم التسويق.

وأشار الموقع إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية يقوم بتوظيف 15 ألف موظف في أنحاء العالم منهم ستة ألاف في ألمانيا.

والخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية ابتكرها في القرن التاسع العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي.

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