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شركة ألمانية تخطط للاستغناء عن الوظائف واستبدالها بالطريقة الخوارزمية!

شركة ألمانية تخطط للاستغناء عن الوظائف واستبدالها بالطريقة الخوارزمية!
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

يخطط أحد أشهر المتاجر الألمانية الإلكترونية للأزياء عبر الإنترنت للاستغناء عن ما بين 200 -250 وظيفة كانت يقوم بها أشخاص في السابق، بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري أن أكثر الوظائف التي ستتأثر في شركة التجزئة "تسلاندو" أو "زلاندو" ومقرها برلين، هي المبيعات والإعلان.

وسيتم تصميم وتسويق المنتجات بمساعدة الخوارزمية وهي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما، كما سيتم إعادة هيكلة قسم التسويق.

وأشار الموقع إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية يقوم بتوظيف 15 ألف موظف في أنحاء العالم منهم ستة ألاف في ألمانيا.

والخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية ابتكرها في القرن التاسع العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي.

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