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إيران تطالب أميركا باعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة على إيران

إيران تطالب أميركا باعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة على إيران
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زاده على ضرورة اعادة الأميركيين المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة على إيران (1980-1988).

العالم - إيران

وخلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مايوفر السبت اشار العميد باقر زاده إلى أن القوات الأمريكية قامت بنقل المعلومات المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة على إيران إلي البنتاغون داعياً إلى اعادة هذه المعلومات للتمكن من معرفة مصير تلك المجموعة من الشهداء الذين قتلهم النظام الصدامي في معسكرات الأسر بصورة مخفية ودفنهم في أماكن مجهولة.

وشدد على ضرورة تعزيز النشاطات التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي للبحث عن المفقودين في الحرب مشيراً إلى أهمية دور هذه اللجنة الدولية في علاج المشاكل النفسية والإجتماعية الناجمة عن الحرب.

واشار إلى الخبرة التي حصلت عليها لجنة البحث عن المفقودين طيلة الأعوام الماضية معرباً عن استعداده لتقديم هذه الخبرات من أجل الإستفادة منها في مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مايوفر عن تقديره للنشاطات التي تقوم بها لجنة البحث عن المفقودين داعياً إلى تقديم الدعم والمساعدة للصليب الأحمر في هذا المجال.

كما أعرب عن استعداد اللجنة لتعزيز التعاون مع إيران نظراً لكثرة النزاعات الإقليمية وزيادة عدة المفقودين في الحروب الأخيرة.

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