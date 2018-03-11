البث المباشر
مراسلة العالم: القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية تدعو لجمعة غضب عارمة على جميع نقاط التماس مع اقتراب ذكرى يوم الأرض
التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذيفة هاون الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق
الجيش السوري يواصل عمليته العسكرية لتحرير الغوطة الشرقية ويحقق تقدماً في مزارع الافتريس ومحور جسرين
سقوط عدد من القذائف الصاروخية على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، مصدرها مسلحو "جبهة النصرة" في ناحية بنش المجاورة
مراسل العالم: انطلاق عمليات واسعه لملاحقة فلول داعش في قرى ناحية الرياض جنوب غرب كركوك
أ ف ب: البرلمان الصيني يلغي الحد الاقصى للولايات الرئاسية
ترامب: قد نبرم أعظم اتفاق للعالم مع كوريا الشمالية
ترامب يقول إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد السلام وأن الوقت قد حان
ترامب يتوقع ان تحقق المحادثات مع بيونغ يانغ "نجاحا كبيرا"
مراسل العالم : مركز المصالحة الروسي : مفاوضات جديدة لخروج دفعة ثانية من مسلحي الغوطة الشرقية

بوتن: يهود أو تتر ربما تدخلوا بالانتخابات الأميركية

بوتن: يهود أو تتر ربما تدخلوا بالانتخابات الأميركية
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن مواطنين روس تتر أو "يهود" ربما تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، نافيا تدخل الكرملين.

العالم- أوروبا

وتساءل بوتن، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، بثت الجمعة، "لماذا قررتم أن السلطات الروسية بما فيها أنا، أعطينا الإذن بالقيام بذلك؟".

واستطرد "ماذا يعني إذا كانوا مواطنين روس؟" مضيفا "هناك 146 مليون روسي. لا يهمني. ولا أكترث للأمر إطلاقا، فهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية".

وقال بوتن: "ربما لم يكونوا روسا بل أوكرانيين أو تتر أو يهود يحملن الجنسية الروسية، وهو ما يجب كذلك التأكد منه. ربما تكون لديهم جنسية مزدوجة أو البطاقة الخضراء، ربما دفعت لهم الولايات المتحدة المال للقيام بذلك".

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوتن تساؤله "كيف يمكنك أن تعرف؟ أنا أيضا لا أعرف".

وتابع بوتن "هل يمكن أن يصدق أحد أن روسيا البعيدة آلاف الكيلومترات (..) أثرت على نتائج الانتخابات؟ ألا يبدو الأمر لك سخيفا؟".

ومضى يقول: "ليس هدفنا التدخل. ولا نرى أي هدف كان من الممكن تحقيقه من خلال التدخل. ليس هناك غاية".

ويقود المدعي المستقل روبرت مولر تحقيقا على نطاق واسع لتحديد ما إذا كان فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تواطأ مع موسكو".

ووجه مولر، خلال فبراير الماضي، 13 اتهاما إلى مواطنين روس، من بينهم مقرب من بوتن، و3 شركات روسية، بدعم حملة ترامب، ومحاولة إيذاء منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، من خلال التدخل في الاقتراع الرئاسي.

وجاء في البيان الاتهامي، الواقع في 27 صفحة، أن حملة التدخل الروسي التي حظيت بتمويل بملايين الدولارات بدأت منذ عام 2014.

إلا أن بوتن أكد أنه لم ير حتى الآن دليلا يثبت أن التدخل المفترض خالف القوانين الأميركية.

وعلق قائلا: "هل نحن من فرض عقوبات على الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة هي التي فرضت علينا عقوبات"، مضيفا "في روسيا لا يمكننا محاكمة شخص لم يخالف القانون الروسي.. أرسلوا لنا على الأقل وثيقة أو طلبا رسميا، وسنلقي عليه نظرة".

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

بوتين يكشف في مقابلة عن حقيقة استخدام الكيمياوي في سوريا

هذا ما قاله بوتين عن ترامب في مقابلة مع قناة أمريكية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

11 انتهاكا للهدنة ترصدها روسيا في سوريا

بطريقة الأفلام الخيالية العلمية.. مخترع يدعي إحياء الموتى!!

مكتب المالكي يصدر توضيحا بشأن صفقة السلاح الروسي!

البشير يلتقي رئيس المخابرات المصرية

بالفيديو.. تدهور الوضع الانسانی في عفرين مع تقدم الجيش التركي

اللواء جعفري: قوة الحرس الثوري تعود للروح المعنوية الى جانب المعدات

الثلاثاء.. إنطلاق فعاليات الذكرى السنويّة السابعة للاحتلال السعودي للبحرين

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - البريطانية: على وزارة الخارجية مناقشة موضوع الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن

شاهد.. جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح تقديرا له!!

الكوبيون ينتخبون برلمانا سيكرس نهاية عهد كاسترو

مجندات الجيش الإسرائيلي يثرن جدلا بسبب الخدمة!!

النظام السودانى يقدم لمصر قائمة بمعارضين مطلوبين

سودانيون غاضبون من مشاركة "ندى القلعة" في حملة دعم السيسي

بطلب سيف الإسلام القذافي: بدء إجراءات رفع الحصانة عن "بعيرة"

الصين تلغي شرط "عدد ولايات الرئيس"

السودان ثاني أكبر مصدر للمهاجرين فى العالم

صندوق النقد: عجز المنامة المالي يسجل أبطأ وتيرة منذ 1989

المعارضة البحرينية: قوات درع الجزيرة “قوات احتلال” + فيديو

"شاهد" الحشد يشرع في تطهير قرى ناحية الرياض من جيوب "داعش"

جولة أردوغان الافريقية تقلق فرنسا

الأکثر مشاهدة