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زوجة نتنياهو تلجأ الى صهر ترامب ... اليكم التفاصيل 

زوجة نتنياهو تلجأ الى صهر ترامب ... اليكم التفاصيل 
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل اعلام امريكية ان زوجة رئيس وزراء الكيان الصهيوني سارة نتنياهو تسعى الى الحصول على الجنسية الامريكية.

العالم - فلسطين

وبحسب التقرير، فانه خلال سفر نتنیاهو وزوجته الى امريكا، طلبت سارة خلال لقاء خاص مع صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنر ان تحصل هي وزوجها على الجنسية الامريكية.

هذا الاصرار من قبل سارة جاء نتيجة قلقها من اعتقال زوجها في قضايا فساد. في ظل غضب المجتمع الصهيوني من الفساد وهزيمة اسرائيل في المحافل الخارجية والاوروبية اضافة الى هزيمتها امام جبهة المقاومة.

محاولات نتنياهو بتغطيته على الفساد عن طريق السيطرة على الأزمات الاقتصادية والهوية الداخلية خارج حدود الأراضي المحتلة، بما في ذلك الهجوم على سوريا، باءت بالفشل.

كوشنر، اليهودي الاصل وصاحب الدور الكبير في المحادثة الصهيونية مع ترامب، قال “إنه ينبغي أن يستشير ترامب”. ولكن على ما يبدو أن هذا الطلب هو رد فعل سلبي تجاه ترامب او على الاقل مستشاريه، وبالاخص في هذه الايام التي تشهد برودة في العلاقات بين كوشنر وترامب والتي وصلت الى اخراج كوشنر وايفانكا ترامب من البيت الابيض.

الكثير من المحلليين يعتقدون انه كان لـ كوشنر دور مهم في قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، ومن ناحية اخرى يعتقدون ان تدخلات كوشنر، ستؤدي الى انخفاض فرصة فوز ترامب في الدورة الرئاسية الثانية للانتخابات الامريكية.

وقد تم استجواب بنيامين نتنياهو لفترة طويلة بتهم الفساد، وتلقي الرشاوي والاحتيال، وأهم قضايا الفساده المتهم بها هي الملفات 1000 و 2000 و 3000 ، وأعلنت الشرطة الصهيونية من انتهاء تحقيقها في القضية 1000، مشيرة الى انها سوف تحيل نتائج التحقيق الى مكتب النائب العام الشهر المقبل.

وتعود القضية “1000” الى تقاضي نتنياهو للرشوة والمساعدات الخارجية غير القانونية، اما القضية “2000” تعود الى سوء استخدام السلطة ودفع الرشاوي لصحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على الدعم والتغطية الخاصة، والقضية “3000” ، تعود لصفقة شراء غواصات نووية من ألمانيا،

وقد كان نتنياهو الجهة الرئيسية في تنفيذ القضايا المذكورة.

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