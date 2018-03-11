المدعي العام الايراني يؤكد ارتباط الفرقة الشيرازية ببريطانيا

العالم - إيران

وفي حوار مع التلفزيون الايراني قال منتظري حول الفرقة الشيرازية، ان هذا التيار ينشط منذ اعوام طويلة في ايران وبعض الدول الجارة ومركزها في مدينة قم بايران.

واوضح ان هذه الفرقة يتضمن برنامجها للاسف اثارة الخلافات بين القوميات والمذاهب الاسلامية ولها في هذا السياق العديد من الانشطة والقنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية، التي تسبب تداعيات سيئة للعالم الاسلامي، واضاف، ان مضامين البرامج التي تقوم بها هذه الفرقة مضرة جدا اذ تتضمن السباب والاهانة للمقدسات والمذاهب الاسلامية ومن الواضح تماما انها تاتي في اطار مخطط يدار من قبل اعداء الاسلام.

ونوه الى انه تم فيما سبق توجيه رسالة الى هذه الفرقة بالكف عن ممارساتها هذه واصلاح نهجها الا ان هذا الامر لم يحدث للاسف واضاف، ان احد المنسوبين لهذه الفرقة كان قد انتهك المعايير القانونية وتم استدعاؤه عدة مرات للمحكمة الخاصة برجال الدين الا انه استنكف عن تعديل نهجه الى ان تم القاء القبض عليه اخيرا.

واشار الى ما قام به عدد من العناصر المنسوبين لهذه الفرقة في اعتلاء شرفة السفارة الايرانية في لندن وانزال العلم الايراني منها وتوجيه الاساءات للجمهورية الاسلامية الايرانية ورموز اهل السنة، وقال، ان السفارة اتصلت بالشرطة البريطانية التي حضرت بعد دقائق الا انها اتخذت موقف المتفرج ولم تفعل شيئا في حين ان من واجبها صون امن السفارات وفقا للقانون، وبعد اصرار مسؤولي السفارة تم القبض على الافراد المهاجمين واخذهم لمركز الشرطة الا انه جرى الافراج عنهم بعد ساعات بكفالة.

واكد منتظري ان هنالك العديد من الادلة التي تثبت بان هذا التيار يحظى بدعم بريطانيا وهنالك للاسف من يرتدي زي رجال الدين وينشط في القنوات الاعلامية هذه، ولو كانت بريطانيا ترى بان هؤلاء هم مدافعون حقيقيون عن الاسلام، فهل كانت ستضع مثل هذه الامكانيات تحت تصرفهم.

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