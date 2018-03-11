شاهد.. جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح تقديرا له!!

العالم - رياضة

وأكد بعضهم أنه إذا أحرز المزيد من الأهداف سيصبحون مسلمين وسيصبح المسجد المكان الذين يحبون التواجد فيه قائلين : (محمد صلاح “مو – صلاح” إذاً هو جيد بما فيه الكفاية لك، هو جيد بما فيه الكفاية لي، لو أحرز المزيد من الأهداف سأصبح مسلما أيضا.. وإذا هو جيد بما فيه الكفاية لك، هو جيد بما فيه الكفاية لي، جلوسه في المسجد سيكون هو المكان الذي أريد أن أتواجد فيه).

فحتى إذا كانت هذه الكلمات مجازية أو تعبيرا عن حب جماهير مهووسة برياضة كرة القدم للاعب، إلا أن محمد صلاح استطاع أن يجعل للاعب المسلم حسن الخلق الملتزم في عمله نموذجا لغيره من الجماهير الأوروبية المنتمين لثقافات وديانات مختلفة، تاركا بصمة ودليلا لغيره من أصحاب الدين الإسلامي يبرهن على أن حسن الأخلاق والالتزام في العمل من الممكن أن يترك أثره في نفوس الآخرين.

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