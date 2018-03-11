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رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - البريطانية:

على وزارة الخارجية مناقشة موضوع الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن

على وزارة الخارجية مناقشة موضوع الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - البريطانية، ان علي وزارة الخارجية مناقشة موضوع الاعتداء علي السفارة الايرانية في بريطانيا بشكل جاد.

العالم - إيران

وفي الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد طالب النائب مصطفي كواكبيان، المسؤولين البريطانيين بالحفاظ على السفارة الايرانية، وقال: اننا ندين ممارسات الفرقة الشيرازية المتطرفة باقتحام السفارة الايرانية والاعتداء عليها.

وصرح كواكبيان بان هذا الموضوع سيطرح امام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وندعو ايضا وزارة الخارجية للبت بصورة جادة بهذا الموضوع.

يذكر ان عددا من افراد الفرقة الشيرازية، الشيعية البريطانية المتطرفة، هاجموا السفارة الايرانية في لندن عصر الجمعة ودخلوا فناءها.

هذا وقال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد ان الحكومة البريطانية لها التزام بحماية السفارة الايرانية وحصانتها دون اي قيد او شرط.

واضاف بعيدي نجاد في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت على السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون على اساءة الشخصيات الكبرى لدى اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.

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