النظام السودانى يقدم لمصر قائمة بمعارضين مطلوبين

العالم - افريقيا

وأعاد النظام السودانى سفيره إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي بعد نحو شهرين من استدعائه على خلفية خلافات في ملفات كثيرة.

وتمنى سفير النظام السوداني في القاهرة، أن يكون هناك مشروع مشترك للتعاون بين البلدين في منطقة حلايب مثل مشروع «نيوم» السعودي. وأعلن عزمه على العمل لتطوير العلاقات الثنائية، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للتغلب على العوائق التي شابت العلاقات بين البلدين كافة «والتي تشمل النشاط المعادي وموضوع حلايب والتصعيد الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية والشواغل الأخرى».

وقال: «عودتي لا تعني أن المشكلات زالت، ولكني جئت بعزم جديد والعمل لإزالة العوائق، وتعزيز آليات التعاون الثنائي». وأشار إلى «مقترحات بإنشاء قوة مشتركة لحراسة الحدود ومكافحة التهريب».

وأعلن أن الحكومة السودانية قدمت لمصر (لائحة كاملة بالعناصر المطلوبة من المعارضين ونشاطهم في مصر).

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