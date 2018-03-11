سودانيون غاضبون من مشاركة "ندى القلعة" في حملة دعم السيسي

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وأقيم الحفل الذي أحيته القلعة، الجمعة، في مدينة أسوان، بتنظيم “أكاديمية “إيفرغرين”، وبحضور نائب دائرة بولاق عمرو أبواليزيد.

وقالت القلعة للجمهور، قبل بدء وصلاتها الغنائية، إن “السودان حبيبنا وأنتم أحبابنا، ونحن نشرب من نيل واحد مثل الإخوان في الرضاعة”، ثم قدمت أغنية “أرض النوبة” التي تمجد الحضارة النوبية والكوشية، وخلفها لافتة كبيرة خاصة بدعم السيسي، وحضر الحفل جمهور معظمه من النوبيين المصريين.

ووجدت المشاركة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان. ورغم إشادة البعض بتلك المشاركة، إلا أن كثيرين اعتبروها “خيانة في ظل الاحتلال المصري لمثلث حلايب”، وفقاً لهم.

وعلّق عزو محمد أن “هذه خيانة”، بينما قالت سارة دقنة عن لافتة دعم ترشيح السيسي: “وااااااااي انا احبطت إحباط ما عادي من المكتوب وراء ندي القلعة”.

وشاهينز بخيت طالب ندى القلعة بأداء أغنية تؤكد سودانية حلايب، بينما سخر خدر محمد قائلاً إن “حلايب رجعت لينا تاني من جديد ولا شنو”.

المصدر: العربي الجديد

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