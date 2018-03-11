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مصر..مقتل جنديين و16 إرهابيا في "عملية سيناء 2018"

مصر..مقتل جنديين و16 إرهابيا في
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

قتل جنديان مصريان، و16 إرهابيا بتبادل لإطلاق النار خلال عملية تطهير سيناء 2018.

العالم - مصر

وبحسب البيان 15 للعملية الشاملة، الذي نشره الجيش المصري اليوم الأحد، أسفرت العمليات عن استهداف وتدمير 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية للانطلاق، وفنطاس مياه و3 سيارات دفع رباعي.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا، ومخزن تحت الأرض في رفح بداخله 34 صاروخا و4 دانات "أر بى جي".

وضبطت القوات المصرية ودمرت مخزنا ومعملا لتصنيع العبوات الناسفة في مدينة الشيخ زويد، واكتشفت فتحة نفق داخل أحد المنازل في المنطقة الحدودية.

كما دمرت 6 سيارات، و32 دراجة نارية، وتم اكتشاف وتدمير 6 مزارع "بانغو"، وضبط سفينة تجارية بمنطقة الانتظار، عثر داخلها على كميات ضخمة تقدر بـ 3.5 طن من الحشيش.

ورصد عناصر الجيش المصري 5 سيارات دفع رباعي، خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية بالاتجاه الغربي، وأعلن عن حالة التأهب القصوى في شبه جزيرة سيناء والظهير الصحراوي لوادي النيل، بالتعاون مع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، لشن عملية شاملة تستهدف العناصر المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، كان قد أعلن الجمعة 9 فبراير الماضي، عن أن الجيش يستعد لعملية شاملة ضد الإرهاب في شمال وشرق سيناء.

وقال في كلمة مباشرة إنه تنفيذا لأوامر القيادة العليا في الجيش، أطلقت عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب "سيناء 2018".

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