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الأمن البرلمانية: بريطانيا مسؤولة عن الاعتداء على السفارة الايرانية

الأمن البرلمانية: بريطانيا مسؤولة عن الاعتداء على السفارة الايرانية
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني مسؤولية الحكومة البريطانية في حادث الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن.

العالم - ايران

وقال نقوي حسيني في الاشارة الى حادث الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن: ان الحكومة البريطانية مسؤولة بالتاكيد في حادث الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن.

واضاف: وفقا لجميع المعاهدات الدبلوماسية فان حراسة وصون السفارات والقنصليات والمباني المتعلقة بالدولة الضيفة ملقى على عاتق الدولة المضيفة ومن مسؤولية الاخيرة الحفاظ على امن هذه الاماكن بصورة كاملة.

وتابع: ان الحكومة البريطانية قد تلكات في هذا المجال لان اقتحام سفارة دولة ما ليس بالامر الهين.

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية: حينما يقتحم عدد من الافراد بالعصي والهراوات سفارة ما فذلك يعني وجود تنسيق بين المهاجمين والشرطة المكلفة بالحفاظ على امن السفارة.

واوضح: كنا قد وجهنا التنبيهات اللازمة الى الحكومة البريطانية من قبل لاننا كنا على اطلاع بانشطة هذه الفرقة.

واضاف: ان هذه الفرقة تمارس نشاطها منذ اعوام طويلة بدعم واسناد من حكومة لندن وبدولارات نظام آل سعود، لذا فان مسؤولية ما قامت به هذه الفرقة (الشيرازية) المثيرة للتفرقة ملقاة على عاتق الحكومة البريطانية.

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