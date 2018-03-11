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مسؤول كردي: ايران سجلت صفحة ذهبية في التاريخ لدورها الفريد في مكافحة داعش

مسؤول كردي: ايران سجلت صفحة ذهبية في التاريخ لدورها الفريد في مكافحة داعش
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشاد المتحدث باسم 'الحركة الاسلامية' من الاحزاب الكردية الكبيرة في العراق 'كامل محمود' بدور ايران في مكافحة تنظيم داعش الارهابي واصفا دورها بانه صفحة ذهبية في علاقاتها التاريخية مع الاكراد وجميع العراقيين.

العالم - العراق

واضاف محمود اليوم الاحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اللاعبين الاساسيين في مكافحة داعش وهي التي قامت بسد الطريق امام تقدم داعش في العراق ومنطقة كردستان.

وفيما اكد انه لا يمكن لاحد انكار دور ايران في مكافحة داعش وما قدمته من الدعم للعراقيين، معتبرا دورها صفحة ذهبية في العلاقات التاريخية مع اكراد العراق.

ودعا إلي تعزيز التعاون بين ايران والعراق في مجال محاربة داعش وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل المجالين الاجتماعي والثقافي إلى جانب مكافحته العسكرية والامنية.

واكد انه حان موعد توسيع نطاق عملية مكافحة داعش على الصعيدين العسكري والامني كي يشمل المجالين الاجتماعي والثقافي لانه تم دحر داعش عسكريا إلا إن عقيدته وافكاره لازالت باقية، داعيا الى الاهتمام بهذا الموضوع بشكل جاد.

وفيما اشار الى تضحيات الايرانيين والقوات العراقية والبيشمركه في التصدي لداعش اكد إنه لاينبغي تضيع حقوق الشهداء.

ودعا الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المشاركةَ الفاعلة في الساحات الجديدة لمكافحة الارهاب.

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