تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر

العالم – مصر

وافاد موقع روسیا الیوم نقلا عن الوزير في تصريحات صحفية، على أن نمو حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركية، ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنة بعام 2016.

وأضاف قابيل أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الوزير قد أعلن نهاية العام الماضي عن زيادة مقدارها 44.2% في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017.

فيما تستورد مصر من تركيا السلع الهندسية، والإلكترونية، ومواد البناء، والكيميائيات، والأسمدة، والملابس الجاهزة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، بعد أن كان 4.341 مليار دولار خلال 2015، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

ورغم التوترات السياسية القائمة بين البلدين منذ عام 2013، لا تزال هناك علاقات تجارية واقتصادية تبادلية قوية بين مصر وتركيا.

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