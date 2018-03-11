مسؤول ايراني: يجب فضح حقيقة التشيع اللندني

العالم - ايران

وأشار حجة الاسلام رضا اكرمي الى اعتداء بعض الاشخاص المشبوهين والمتطرفين على السفارة الايرانية في لندن، وأدان هذا الامر بشدة، ولفت الى سابقة العداء البريطاني لإيران، وقال: بالطبع فإن سلوك بريطانيا معروف لدى الايرانيين بانتهاك الحق وكسر القوانين، مثلما قامت بتسليح جهات غير شرعية في اليمن وتسببت بقتل آلاف الاشخاص وتشريد مئات الآلاف، فاليوم تعتمد نفس السلوك ضد ايران.

وأضاف: ان بريطانيا ومنذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية وحتى الآن انتهجت العداء ضد ايران الاسلامية، ولا يمكن ان نتوقع منها غير ذلك، فلقد عرفنا بريطانيا خلال الـ39 سنة الماضية، خاصة ان رئيس وزراء بريطانيا لديها مواقف غير مناسبة تجاه ايران.

ودعا حجة الاسلام اكرمي المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين الايرانيين الى إبداء رد فعل جاد على الصعيدين الداخلي والدولي حيال اعتداء اشخاص مشبوهين على السفارة الايرانية في لندن.

وأكد ان على المسؤولين الايرانيين ان يعاتبوا الجانب البريطاني بقوة، وان يطلبوا منه ان يوضح لماذا لم ترد الشرطة وتمنع الاعتداء، عليهم ان يوضحوا بشأن هذا التساهل.

وأردف: ان على الجميع ان يستنكروا هذا السلوك.. ان هذه الجماعة المنحرفة والمتطرفة متواجدة ايضا داخل البلاد، وهي تتبع التشيع البريطاني والاميركي، ولابد من فضح حقيقتها.