ولايتي: العلاقة الايرانية العراقية هي علاقة استراتيجية

العالم - ايران

وشارك مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدّولية علي أكبر ولايتي في مهرجان تكريم "يوم الشهيد العراقي" الذي يتزامن مع ذكرى استشهاد آية الله الشهيد السّيد محمد باقر الحكيم من كل عام، وقال: "تواجد المستشارين الإيرانيين في العراق كان بناء على طلب بغداد للدفاع عن العراق ونحن نعتبر هذا الأمر هو واجبنا؛ كما أننا نبارك للشعب العراقي الانتصارات التي حققها حتّى الآن".

وأضاف: "الشعبان الإيراني والعراقي هما شعبان شقيقان على الرغم من الحرب التي أشعلها نظام صدام الديكتاتوري؛ وهذا الأمر يُمكن رؤيته بوضوح عند زيارة الشعب الإيراني للأماكن المقدسة في العراق وبالعكس".

ولفت مستشار قائد الثورة الإسلامية إلى أنّه لطالما وعبر التّاريخ فقد نهض الشّعبان الإيراني والعراقي في مواجهة الاستعمار، مضيفا: "العلاقة الإيرانية العراقية هي علاقة استراتيجية، ونحن نفخر بالحشد الشّعبي والقوى الشّعبية التي تواجدت بناءً على فتوى المرجعية".

وتابع ولايتي: "أمريكا تسعى الى مدّ نفوذها المؤذي في العراق وإلى تقسيم الدّول الإسلامية لكنّها لم تنجح وستفشل في تحقيق أهدافها في سوريا والعراق".

واعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدّولية أن المجازر المرتكبة بحق الشّعب اليمني هي بسبب الجشع والتّسلّط الأمريكي، قائلا: "يجب أن تكفّ السّعودية عن هجماتها في اليمن وعليها أن تعلم أن الشّعب اليمني سينتصر في نهاية المطاف. ومحور المقاومة سيحقق الانتصار بفضل دماء الشّهداء".