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" ألاباما روت" يسيطر على أمريكا ويسبب الفزع !

الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر عن انتشار مرض ألاباما روت، الذي يأكل لحم الكلاب، والذي قتل أكثر من 100 كلب في امريكا.

العالم - منوعات 

وتم تسجيل حوالي 135 حالة من حالات البق الغامض في امريكا منذ عام 2012 ، ويخشى البعض أن يكون الطقس المروع هذا العام، قد يجعل عام 2018 أسوأ عام.

واعتقد الخبراء الذين يحاولون معرفة أسباب المرض، أن الجراثيم تزدهر في التربة الرطبة الباردة، خاصة في المناطق المشجرة حيث يحب الناس السير مع كلابهم.

مع العلم أن العام الماضي كان الأسوأ رسميا بعد 37 حالة وفاة، ولكن هناك بالفعل 15 حالة وفاة منذ العام الجديد.

لذلك يخشى الأطباء من أن يؤدي الانفجار الأخير من الطقس الثلجي، الذي تبعه الفيضانات، إلى ارتفاع الأعداد لجعل هذا العام أسوأ عام حتى الآن، حيث لا يزال يبحث الأطباء علاج لهذا المرض.

وكان قد عقد العلماء قمة ألاباما روت في أوائل الصيف، لكنهم ما زالوا يحاولون تحديد سبب المرض، حيث تبدأ اعراض المرض، بقروح مريعة على ساقي الكلب وبطنه ويمكن أن يتطور إلى فشل كلوي.

والجدير بالذكر أن معدل الوفيات مرتفع كبير جدا، حيث بقي ما بين 15 و 20 % فقط من الكلاب على قيد الحياة، و ينتشر هذا المرض في المياه الراكدة، مثل البرك في مناطق المستنقعات المحبوبة بالكلاب التي تشرب والمجداف عند الخروج للمشي.

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