جيش البحر التونسي ينقذ 10 مهاجرين غير نظاميين

العالم – تونس

وأفاد الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع التونسية العميد بلحسن الوسلاتي، في تصريح ل "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية، بأن العملية انفة الذكر تمّت مساء أمس السبت، وذلك على ذلك على بعد 150 كلم من سواحل جزيرة جربة، جنوب شرق البلاد.

وأضاف الوسلاتي أن العملية تمّت على إثر تلقّي الأجهزة العسكرية معلومة عن وجود قارب يقلّ تونسيين في عملية هجرة غير شرعية، حيث كانوا يواجهون صعوبات في عرض البحر، فتمّ توجيه وحدة بحرية تابعة لجيش البحر قامت بالتدخل لفائدتهم وإقناعهم بالعدول عن المغامرة قبل أن تتولى إركابهم والتوجّه بهم إلى ميناء جرجيس، جنوب البلاد.

وتمّ التنسيق مع الوحدات الأمنية بالجهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، وفق ذات المصدر.



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