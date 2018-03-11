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إنعقاد محكمة سائق الحافلة التي دهست كوادر الامن الداخلي الإيراني

إنعقاد محكمة سائق الحافلة التي دهست كوادر الامن الداخلي الإيراني
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

عقدت صباح اليوم الاحد الجلسة الاولى لمحاكمة سائق الحافلة التي دهست كوادر الامن الداخلي وادت الى استشهاد 3 منهم خلال احداث الشغب التي وقعت في شارع باسداران بطهران في شباط الماضي.

العالم - ايران 

وفي بداية جلسة البت في ملف "محمد رضا ثلاث" عضو فرقة "دراويش كناباد"، قرأ مسؤول نيابة الشؤون الجنائية في طهران محمد شهرياري لائحة الاتهام الصادرة بحق المتهم.

وصرح ان محمد رضا ثلاث (50 عاما) متهم بثلاث حالات للقتل العمد ارتكبها بتاريخ 19 شباط/فبراير.

واضاف شهرياري، ان المتهم وفي الرد على سؤال حول السبب في حضوره في شارع باسداران قال بانه حضر لمساعدة اخيه الديني.

وحول السبب في شنه هجوما بحافلة على كوادر الامن الداخلي قال بانه كان في حالة غضب.

وفيما ان كان يعرف الشهداء من قبل قال انه لم يكن يعرفهم اطلاقا، واقر باخلاله بالنظام العام وعملية دهسه لافراد الامن الداخلي.

وتابع شهرياري، ان محمد رضا ثلاث قال بانه قبل اليوم الذي جرت فيه اعمال الشغب كان يبيت مع 30 اخرين من فرقة الدراويش في الحافلة المذكورة.

 

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