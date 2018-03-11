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مدير CIA: ترامب لن يقدم تنازلات لكيم جونغ أون!

مدير CIA: ترامب لن يقدم تنازلات لكيم جونغ أون!
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب لن يقدم تنازلات للزعيم الكوري الشمالي بغض النظر عما إذا كان الاجتماع بينهما سيُعقد أم لا.

العالم - أميركيتان

وفي حديث لقناة Fox News التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأحد، رد بومبيو على سؤال حول الشروط التي تطرحها واشنطن لعقد لقاء بين رئيسي البلدين، قائلا: "عليه (أي كيم جونغ أون) أن يسمح لقواتنا المسلحة بإجراء تدريبات عسكرية ضرورية في شبه الجزيرة الكورية. كما يتوجب عليه ضمان أن تكون مسألة تجريد شبه الجزيرة من الأسلحة النووية بصورة نهائية أحد المواضيع المطروحة للنقاش خلال المفاوضات".

واعتبر مدير CIA أن زعيم كوريا الشمالية قد وافق على تنفيذ الشرطين المذكورين، مضيفا: "إنها إنجازات حقيقية، علما أن كوريا الشمالية لم تأخذ أبدا في الماضي على عاتقها مثل هذه الالتزامات لقاء موافقة (الولايات المتحدة) على إجراء المفاوضات (الثنائية)".

ورد بومبيو بالنفي على سؤال عمّا الذي وافقت واشنطن على التنازل عنه لأجل بدء حوار بين زعيمي الدولتين، مذكرا بأن ترامب وكيم جونغ أون "هما اللذان سيحددان الصيغة المستقبلية (للمفاوضات)، لكن لا ينبغي لأحد أن يقع في أوهام، إذ لن تكون هناك أي تنازلات بصرف النظر عما إذا كانت هذه المفاوضات ستجري أم لا".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم السبت، بأن العمل جار لإتمام "الصفقة" مع كوريا الشمالية، وفي حال نجاحها ستعود بالنفع على العالم بأسره.

وغرد ترامب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك عمل جار لإتمام اتفاق مع كوريا الشمالية، وإذا أمكن تحقيقه، سيكون أمرا جيدا للعالم​​، الزمان والمكان سيتم تسميتها لاحقا".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه قبل عرض كيم، بشأن اجتماع لمناقشة المشاكل بين البلدين، لكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي لن يقدم تنازلات لكوريا الشمالية ولن يلتقي زعيمها، ما لم يتخذ إجراءات ملموسة تتطابق مع وعود بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات

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