أم أثارت غضب رواد مواقع التواصل، وأشعلت الشارع المصري بجريمتها البشعة !!

العالم - حوادث

وكان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد وصول الطفل يحيى لطفي صبحي 3 سنوات من إحدى قرى مركز كفر الشيخ مصاب بكدمات في ظهره وحروق من الدرجة الثانية في قدميه وتم نقله لغرفة عناية الأطفال.

وبسؤال الطفل بعد إفاقته أكد أن من قامت بضربه والدته، فألقى القبض عليها.

ولكنها أنكرت واتهمت زوجها الحالي بالتعدي على ابنها من زوجها السابق وتبين أن الزوج الثاني للأم هو عم الطفل وتزوجها عقب وفاة أخيه وبمواجهته عقب إلقاء القبض عليه اتهم زوجته والدة الطفل بالتعدي على ابن شقيقه.

وأثارت الواقعة غضبًا شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال بعض المتابعين”: إنه من غير المصدق أن يكون أهل الطفل هم من عذبوه بتلك الطريقة القاسية وأجمعوا أنهم انتزعت من قلوبهم الرحمة وأنهم لا يستحقون أن يكونوا أهلاً لهذا الطفل فهناك من يتمنى إنجاب أطفال وغير قادر على ذلك.”

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