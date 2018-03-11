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تشديد الخلافات بين ترامب ورئيس المكسيك بشان تكلفة الجدار الحدودي

تشديد الخلافات بين ترامب ورئيس المكسيك بشان تكلفة الجدار الحدودي
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه رفض طلبا لرئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو بشأن الجدار الحدودي.

العالم - أميركيتان

وأضاف دونالد ترامب أن إنريكي بينيا نييتو طلب منه أن يصرح بأن المكسيك لن تدفع تكاليف إقامة الجدار الحدودي الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وخلال تجمع لحملة انتخابية لمرشح جمهوري للكونغرس في بنسلفانيا، كشف ترامب عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية مع بينيا نييتو الشهر الماضي أدت إلى تأجيل خطط الرئيس المكسيكي القيام بأول زيارة للبيت الأبيض.

وقال ترامب إن بينيا نييتو "رجل لطيف حقا" قدم طلبه باحترام.

وأضاف "قال لي سيدي الرئيس، أريدك أن تقول إن المكسيك لن تدفع تكاليف الجدار.. وأجبته "هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك".

ولم يرد مسؤولون في مكتب بينيا نييتو على طلب للتعقيب على تصريحات ترامب.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد لزيارة بينيا نييتو لواشنطن، علما أن جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب ومستشاره الرفيع سافر إلى مكسيكو سيتي الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوتر.

هذا ومن المقرر أن يزور ترامب نموذجا مبدئيا للجدار الذي يسعى لتشييده في منطقة سان دييغو يوم الثلاثاء.

 

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