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ظريف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يبحثان الوضع الانساني في اليمن وسوريا

ظريف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يبحثان الوضع الانساني في اليمن وسوريا
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر "بيتر مورير" على ضرورة تنفيذ وقف فوري لاطلاق النار وارسال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني.

العالم - ايران 

وقال وزير الخارجية في هذا اللقاء: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تبذل قصارى جهدها لتقليل آلام ومآسي الاهالي المنكوبين في سوريا واليمن وارسال المساعدات الانسانية الى شعبي البلدين.
من جانبه اعلن مورير في هذا اللقاء عن ارادة ورغبة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاستمرار الحوار والتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اهم المشاكل الانسانية المتعلقة بالازمات في بعض دول المنطقة ومن بينها سوريا واليمن والعراق.
كما تبادل الجانبان في هذا اللقاء القضايا الانسانية في سوريا ومن بينها ضرورة اجلاء المدنيين من منطقة الغوطة الشرقية واستمرار ارسال المساعدات الانسانية الى السكان المحاصرين في هذه المنطقة.
كما اكد ظريف ومورير على ضرورة وقف اطلاق النار فورا وارسال المساعدات الدوائية والغذائية الى الشعب اليمني.

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