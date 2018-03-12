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عشرات آلاف المتظاهرين في برشلونة من اجل "جمهورية الان" في كاتالونيا

عشرات آلاف المتظاهرين في برشلونة من اجل
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تظاهر عشرات آلاف الاشخاص في برشلونة الاحد بدعوة من جمعيات تدعو للاستقلال وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مصممة على المضي في انفصال الاقليم عن مدريد.

العالم - اوروبا

وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 الف شخص في التجمع الذي نظم تحت شعار "الجمهورية الان" بمبادرة من المنظمة النافذة "الجمعية الوطنية الكاتالونية".

ورغم فوزها بالاغلبية المطلقة في انتخابات الاقليم في 21 كانون الاول/ ديسمبر 2017، فان الاحزاب الداعية لاستقلال كاتالونيا لم تتفق حتى الان على تشكيل حكومة.

وقال اغوستي آلكوبيرو نائب رئيس الجمعية "نحن اكثر من مليونين من مواطني كاتالونيا الذين يريدون التقدم الان بوضوح نحو جمهورية كاتالونية".

وكان الحزبان الرئيسيان في معسكر دعاة الاستقلال توصلا الاسبوع الماضي الى اتفاق للمضي في الانفصال عن مملكة اسبانيا، ونص الاتفاق على طرح مشروع دستور كاتالوني على استفتاء.

لكن ما زال يتعين مواجهة عقبات قضائية كبيرة للحصول على دعم مناهضي الراسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليساري المتشدد، لتشكيل حكومة وبالتالي انهاء وصاية حكومة مدريد على الاقليم.

وارجئت مناقشة مسألة تنصيب رئيس جديد لكاتالونيا كان مقررا الاثنين امام البرلمان، وذلك بسبب وجود المرشح جوردي سانشيز قيد الحبس الاحتياطي قرب مدريد مع ثلاثة قياديين استقلاليين آخرين.

وهم ملاحقون بتهمة محاولة انفصال فاشلة في 27 تشرين الاول/ اكتوبر 2017، ويعتبرهم انصارهم من دعاة انصار استقلال كاتالونيا "سجناء سياسيين".

وفي انتظار تنصيب حكومة اقليمية جديدة، تبقى كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة، تحت الادارة المباشرة لحكومة ماريانو راخوي في مدريد.

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