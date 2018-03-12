مصرع ركاب وطاقم الطائرة التركیة المنكوبة 

العالم - تركيا

وكانت الطائرة النفاثة الشخصیة "جنلنجر 604 سي 60" العائدة لشركة "باشاران" التركیة القابضة، قد سقطت عصر الاحد في منطقة اردل ناقان في ضواحی مدینة شهر كرد حینما كانت في رحلة لها من الشارقة بالامارات العربیة المتحدة الى اسطنبول.

وقد لقي ركاب الطائرة البالغ عددهم ثمانیة والطاقم المؤلف من 3 افراد مصرعهم في الحادث.

وافادت قناة "ان تي في" التركیة ان هذه الطائرة النفاثة كانت شخصیة وكانت على متنها مینا باشاران نجلة حسین باشاران احد الاثریاء المعروفین فی تركیا ومدیر شركة باشاران القابضة، بمعیة 7 من صدیقاتها.

واعلنت وزارة الاتصالات التركیة ان الطائرة اختفت من صفحة الرادار في الساعة الثانیة و40 دقیقة بعد الظهر (بتوقیت غرینتش) "السادسة و10 دقائق بالتوقیت المحلی لایران".

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