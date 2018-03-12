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ظريف: نسعى من اجل التجارة الحرة مع باكستان

ظريف: نسعى من اجل التجارة الحرة مع باكستان
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ايران تسعي لتطوير وتحسين العلاقات المصرفية وتسهيلات الرسوم التفضيلية والتجارة الحرة مع باكستان.

وقال ظريف في تصريح للصحفيين حين وصوله مساء الاحد الى اسلام آباد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام: ان باكستان دولة جارة ذات علاقات مميزة جدا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وهذه الزيارة تأتي استمرارا للحوارات الجيدة جدا التي جرت خلال السنوات الماضية لاسيما في الاشهر الاخيرة على مختلف المستويات السياسية والعسكرية بين البلدين، وهنالك وفد سياسي واقتصادي مرافق في هذه الزيارة.

وصرح وزير الخارجية الايراني انه سيجري محادثات سياسية في العاصمة اسلام آباد كما سيشارك في اجتماع اقتصادي في كراتشي، معربا عن أمله في التعرف علي الناشطين في القطاع الخاص بباكستان لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واشار ظريف الي زيادة حجم الروابط الاقتصادية بين طهران واسلام آباد، مضيفا: لا تزال هناك امكانيات واسعة جدا ونسعى لتسهيل العلاقات المصرفية والرسوم التفضيلية بين البلدين للتحرك باتجاه التجارة الحرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان.

واكد ظريف على مستوي العلاقات السياسية الممتازة بين طهران واسلام آباد، معربا عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

ولفت الى نمو التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملحوظة، معتبرا ان هنالك الكثير من مجالات التعاون التي يمكن تفعيلها.

ويرافق وزير الخارجية الايراني وفد سياسي واقتصادي رفيع يضم 30 شخصا في هذه الزيارة التي تستغرق 3 ايام.

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