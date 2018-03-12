مقتل شخصين على الأقل جراء سقوط مروحية في نهر بنيويورك

العالم-الأميركيتان

وقالت مصادر في الشرطة الأمريكية، إن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون في موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئيا، مضيفة أن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة.

وذكر المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك إيريك فيليبس، في تغريدة على تويتر "هناك واحد على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل. يواصل الغطاسون عملهم في المياه".

كما أفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن الطائرة من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) وسقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.