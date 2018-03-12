البث المباشر

مقتل شخصين على الأقل جراء سقوط مروحية في نهر بنيويورك

مقتل شخصين على الأقل جراء سقوط مروحية في نهر بنيويورك
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

لقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم الأحد.

العالم-الأميركيتان

وقالت مصادر في الشرطة الأمريكية، إن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون في موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئيا، مضيفة أن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة.

وذكر المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك إيريك فيليبس، في تغريدة على تويتر "هناك واحد على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل. يواصل الغطاسون عملهم في المياه".

كما أفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن الطائرة من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) وسقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

روابط ذات صلة

مصادر خاصة للعالم: مروحية امريكية تهبط في سجن الحسكة

نجاة وزير وحاكم ولاية بتحطم مروحية في المكسيك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قاسمي يعرب عن أسفه لتحطم طائرة تركية في الاراضي الايرانية

مقتل شخصين على الأقل جراء سقوط مروحية في نهر بنيويورك

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها.. ماذا جرى؟!

زورق اسرائيلي يخرق المياه اللبنانية على مرحلتين

واترامباه.. تعال على حصانك الكيماوي في سوريا!

ثالث أغنى رجل في العالم يشرح العلاقة بين الثروة والسعادة

غدّار: مسيرة العودة الكبرى ستكون وبالاً على كيان الاحتلال وأميركا

طائرتان اسرائيليتان تخترقان الاجواء اللبنانية

ظريف: نسعى من اجل التجارة الحرة مع باكستان

خلال 24 ساعة الماضية قنص 12 جنديا سعوديا ومرتزقا بحدود اليمن

لماذا طورت مصر منظومة التسليح في الجيش المصري؟

المغاربة يستهجنون مشاركة الاحتلال ببطولة الجودو ويرفضون التطبيع

روسيا تستعد لإنتاج أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات

"بدر النيابية" تطالب العبادي بجدول زمني لخروج القوات الاميركية

مسؤول عراقي محلي: اي تدخل عسكري اجنبي في ديالى مرفوض مطلقاً

مقتل 10 عراقيين بسيطرة وهمية على طريق بغداد- كركوك

الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية

هجوم بسكين امام مقر اقامة سفير ايران بفيينا ومقتل المنفذ

مصرع ركاب وطاقم الطائرة التركیة المنكوبة 

تعزيزات عسكرية تركية في طريقها إلى الحدود مع سوريا

الأکثر مشاهدة