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اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها.. ماذا جرى؟!

اخر اتصال لقائدة الطائرة التركية المنكوبة قبل سقوطها.. ماذا جرى؟!
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

اوردت قناة '7' الخبرية التركية بان قائدة الطائرة التركية المنكوبة ملكة قوّت قد طلبت خفض الارتفاع في اخر اتصال لها قبل سقوط الطائرة.

وقالت هذه القناة انه وبعد طلب قائدة الطائرة طلب الهبوط وخفض الارتفاع انقطع الاتصال مع برج المراقبة ويبدو ان مشكلة فنية قد حصلت للطائرة او انها اصطدمت بشيء.

وكانت مساعدة قائدة الطائرة سيدة ايضا وهي بريل غبش.

يذكر ان الطائرة التركية النفاثة الخاصة 'جنلنجر 604 بومبارديه سي 60' التي كانت في رحلة لها من الشارقة الى اسطنبول قد سقطت في الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق بتوقيت غرينتش) في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري الواقعة غرب ايران.

وكانت الطائرة تقل 8 ركاب والطاقم المؤلف من 3 افراد.

وضمت الطائرة مينا باشاران ابنة رجل الاعمال التركي حسين باشاران و 7 من صديقاتها.

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