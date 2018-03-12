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وفد عسكري ايراني يصل الى الدوحة

وفد عسكري ايراني يصل الى الدوحة
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصل وفد من القوات المسلحة الايرانية اليوم الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مؤتمر قادة القوات البحرية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر ان يتفقد الوفد الوفد العسكري الايراني، الذي يترأسه نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري، المعرض الدولي السادس للدفاع البحري ( ديمدكس 2018) فضلا عن المشاركة بالملتقى.

وتحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس 2018/، في نسخته السادسة تحت شعار 'منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري'. والذي تنظّمه القوات المسلحة القطرية علي مدي ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويشمل /ديمدكس 2018/ أربع فعاليات أساسية هي 'المعرض، ومؤتمر قادة القوات البحرية في الشرق الأوسط، ووفود كبار الشخصيات، وعرض السفن الحربية الزائرة'، كما يتضمن حلولاً شرائية وفرصا أمام قادة البحرية والدفاع للاطلاع علي أحدث التقنيات العسكرية.

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