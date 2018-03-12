قاسمي: لم يتم تحديد هوية المعتدي على مقر إقامة السفير الايراني بفيينا

وقال قاسمي، في تصريح اعلامي اليوم الاثنين، ان الشرطة النمساوية حضرت في مكان الاعتداء فور وقوعه وبدأت عمليات التحقيق.

واعرب عن امله في ذات الوقت ان يقدم تفاصيل حول بواعث وهوية المعتدي على مقر اقامة السفير الايراني في النمسا خلال الساعات المقبلة.

واضاف، انه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فان مهاجما نمساويا يحمل سكينا، لم تحدد هويته بعد، حاول الدخول الى مقر اقامة السفير الايراني لدى فيينا عند الساعة 23:30 مساء امس الاحد لكن الحارس تصدى له ما أدى الى اصابته وقد نقل الى المستشفى لتلقي العلاج فيما قتل المهاجم باطلاق النار عليه من قبل الحارس.

وتابع: ان المعتدي كان شابا يبلغ عمره نحو 26 عاما وهو مواطن نمساوي فيما يبدو لكن هويته وبواعثه من الهجوم لم تحدد بعد فيما حضرت قوات الشرطة الى مكان وقوع الحادث وبدأت تحقيقاتها وتتابع الموضوع ضمن تعاون جيد.

ولفت الى ان الاتصالات جارية مع المسؤولين النمساويين في طهران وفيينا، معربا عن امله بتوصل الشرطة والمسؤولين الامنيين في الحكومة النمساوية الى النتائج المرتبطة في التحقيقات التي بدأتها مساء امس و"نتمكن من تقديم ايضاحات اكثر تفصيلا حول بواعث المهاجم وهويته".

ونوه الى انه تحدث مع السفير الايراني في النمسا عبادالله مولائي وهو بصحة جيدة، لافتا الى ان العملية اسفرت عن جرح الحارس الذي يرقد في المستشفى حاليا لتلقي العلاج دون اية تفاصيل عن وضعه الصحي.

يشار الى ان مقر اقامة السفير الايراني في فيينا تعرض مساء امس الاحد لاعتداء من شاب نمساوي فيما اعلنت الشرطة النمساوية عن مقتل المهاجم برصاص احد الحراس.

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