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الدفاع الروسية: "الناتو" ينشئ في أوروبا منطقة "شينغن عسكرية"

الدفاع الروسية:
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينشئ في أوروبا منطقة "شينغن عسكرية"، تهدف إلى تقليل وقت نقل القوات إلى الحدود الروسية.

العالم-أوروبا

وكان مصدر دبلوماسي عسكري في بروكسل قد صرح، في وقت سابق، أن وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في "الناتو" اتفقوا على إنشاء ما يسمى بمنطقة "شينغن عسكرية" في أوروبا.

وقال فومين في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إن "الأولوية الجديدة للقيادة العسكرية-السياسية للناتو كانت تحسين البنية التحتية للنقل والإمداد في أوروبا، وإنشاء ما يسمى بمنطقة "شينغن عسكرية"، لتقليل الوقت اللازم لنقل القوات نحو الحدود الروسية.

وأضاف نائب الوزير، أن "الناتو" يعمل اليوم على حل مسألة تحسين عملية نقل قواته في أوروبا، بينما في نفس الوقت يتم إنشاء مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة والأغذية والممتلكات في مناطق مختلفة.

وأوضح فومين، "حتى الآن، تم إنشاء احتياطي لوجستي، وهو ضروري للنشر السريع لمجموعة قوة إضافية أكبر بـ 10 مرات من الوحدة الأمريكية المنتشرة في أوروبا، بالإضافة إلى 8 مراكز للتعاون والتنظيم والاتصال في بولندا، ورومانيا، والمجر، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا".

يذكر أن أول من اقترح فكرة إنشاء منطقة "شينغن عسكرية" هو الجنرال بن هودغز، القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، والذي بموجبه يجب أن تكون قوات "الناتو" والمعدات العسكرية قادرة على التحرك عبر القارة "بسرعة كبيرة".

وفقا لهودغز، "هذه عملية معقدة بشكل كبير في عدد من البلدان، نظرا لحتمية الحصول على تصاريح لنقل القوات والأسلحة والذخيرة، وحتى مجرد قوافل المساعدات الإنسانية العادية". فعلى سبيل المثال، تتطلب حركة القوات الأمريكية من بولندا إلى ألمانيا فترة تقدر بـ 5 أيام.

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