حرس الثورة الاسلامية يعلن عن احباط هجوم ارهابي في سراوان

واضافت العلاقات العامة للحرس في بيان لها اليوم لاثنين انه تم خلال هذه العملية تدمير سيارة مفخخة وقتل ارهابيين اثنين.

وتابع البيان نقلا عن إعلان مقر القدس التابع للقوة البریة للحرس بأنّه عشیة یوم الأحد ال11من آذار حاولت عناصر من جماعات ارهابیة وأشرار یحملون السلاح القیام بعملیات انتحاریة عبر سیارة مفخخة واستهداف مخفر حدودي تابع للقوات البریة للحرس الثوری في منطقة سراوان الواقعة فی محافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق ایران) الا ان القوات الباسلة المتواجدة بالمنطقة أفشلت محاولتهم العدوانیة.

كما جاء فی البیان بأنّ أحد الارهابیین قبل اقترابه من المخفر الحدودي قام بتفجیر نفسه عبر حزام ناسف ولقي حتفه.

و أعلن البیان عن مقتل عنصرین ارهابیین واصابة إثنین من قوات التعبئة في المخفر الحدودي.

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