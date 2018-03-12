العثور على 10 جثامين لضحايا الطائرة التركية والصندوق الاسود

وقال مرداني في تصريح اعلامي انه تم ارسال 5 فرق للاغاثة والانقاذ التابعة للهلال الاحمر مساء امس فور وقوع الحادث الا ان عملية البحث قد توقفت في ساعة متاخرة من ليلة امس فيما استؤنفت صباح اليوم.

واوضح بانه تم لغاية الان العثور على 10 جثامين لضحايا الحادث وقال، ان عملية نقل الجثامين ستنتهي اليوم.

وصرح بانه تم ارسال مروحيتين من محافظتي خوزستان وكهكيلوية وبوير احمد لنقل الجثامين في حال توفرت امكانية هذا الامر ودون ذلك سيتم نقل الجثامين برا من مكان الحادث.

يذكر ان مصادر مطلعة اعلنت صباح اليوم الاثنين العثور على الصندوق الاسود للطائرة.

يشار الى ان الطائرة التركية النفاثة الخاصة 'جنلنجر 604 بومبارديه سي 60' التي كانت في رحلة لها من الشارقة الي اسطنبول قد سقطت في الساعة السادسة و 35 دقيقة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة و 5 دقائق بتوقيت غرينتش) في مرتفعات منطقة اردل ناقان قرب مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري الواقعة جنوب غرب ايران.

وكانت الطائرة تقل 8 ركاب والطاقم المؤلف من 3 افراد.

وضمت الطائرة مينا باشاران ابنة رجل الاعمال التركي حسين باشاران و 7 من صديقاتها.

112