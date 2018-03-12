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الجيش الامريكي يؤكد التزامه ’حماية’ الكيان الصهيوني

الجيش الامريكي يؤكد التزامه ’حماية’ الكيان الصهيوني
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي كورتيس سكاباروتي ورئيس أركان جيش الإحتلال الصهيوني غادي آيزنكوت، لمناقشة الوضع في المنطقة والتهديدات المختلفة، فضلا عن المبادرات وسبل التعاون الاستراتيجي بين الجيشين، حسبما افاد موقع "اسرائيل دفينيس" الصهيوني.

العالم-الأميركيتان

وحضر القاء كلا من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء هرتسي هليفي ورئيس شعبة العمليات اللواء نيتسان ألون ورئيس شعبة التخطيط اللواء أمير أبوالعافيا، بالإضافة إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين،

من جانبه، قال آيزنكوت إن زيارة الجنرال سكاباروتي تثبت مرة اخرى التزام الولايات المتحدة بأمن الكيان الصهيوني، مضيفا انها المرة التاسعة التي ينفذ فيها جيش الإحتلال مع الجيش الأمريكي مناورة "جنيفير كوبرا"، من اجل تحسين اساليب الحماية من الصواريخ المنحنية المسار وتبادل المعرفة بين القوات على الارض في انواع مختلفة من السينايوهات.

بدوره، قال الجنرال الامريكي إن "للولايات المتحدة التزام عميق بالدفاع عن اسرائيل"، مؤكد ان واشنطن "ستواصل العمل والتعاون من اجل دفع الاستقرار في المنطقة، ليس ضمن اطار هذه المناورة، بل ايضا في حال وقوع حادث فعلي"، على حد تعبيره.

يذكر أن سكاباروتي وصل إلى الأراضي المحتلة يوم الجمعة الماضي للإشراف على التمرين المشترك "Juniper Cobra 2018"، الذي سيشارك فيه آلاف العسكريين الأمريكيين والصهاينة على مدار أسابيع.

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