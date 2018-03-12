البث المباشر
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك
مراسل العالم: القوات المتقدمة من محور مزارع حرستا دوما تلتقي بالقوات المثبتة بداخل ادارة المركبات
مراسل العالم: إصابة 3 أطفال نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في قرية سلعو بالريف الشرقي لدير الزور
مراسلة العالم: استشهاد شاب وشقيقته جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة الكباس في دمشق مصدرها المجموعات المسلحة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا على حاجز قرب طولكرم بزعم حيازته سكينا

الكشف عن سبب سقوط طائرة ATR الايرانية !

الكشف عن سبب سقوط طائرة ATR الايرانية !
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية، اليوم الإثنين، ان أسباب سقوط طائرة ATR التابعة لشركة آسمان تتمثل في سوء الأحوال الجوية والوضع الطبي للطيار وتقصير شركة الطيران.

ونشر الموقع الاعلامي لوزارة الطرق وبناء المدن تقريرا صادرا عن منظمة الطيران المدني الايرانية تضمن المعلومات الاولية المستحصلة من فك شيفرة الصندوق الأسود لطائرة ATR الايرانية المنكوبة التابعة لشركة آسمان والتي سقطت بتاريخ 18 شباط/فبراير 2018 قرب مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران).

وافاد التقرير ان الطائرة وحتى آخر لحظة قبيل سقوطها كانت تحت سيطرة الطيار ومساعديه، حيث كانوا ينفذون مختلف الآليات طبقا للإجراءات السائدة في توجيه الطائرة. كما ان أنظمة الطائرة كانت تقدم المعلومات الصحيحة للطيار، لذلك فإن احتمال وجود نقص فني بالطائرة غير وارد. وكانت محركات الطائرة تستجيب لتحكم الطيار.

وأضاف التقرير أن الطيار طلب خفض الارتفاع، الا انه وقبيل ثانية من الارتطام بالجبل وبسبب وجود السحب الكثيفة، لم ينتبه الى وجود الجبل امامه، وفي اللحظة الاخيرة وبعد مشاهدة الجبل، حاول القيام بمناورة قوية بالدوران الى اليسار لتفادي الارتطام، ولكن دون جدوى.

وأوضح التقرير ايضا ان تركيب طاقم الطيران (الطيار ومساعده) كان يتعارض مع القيود المحددة من قبل منظمة الطيران المدني. فالطيار كان فاقدا للأهلية اللازمة لقيادة الطائرة بسبب معاناته من قيود طبية، وكان يجب على قسم العمليات بالشركة التدقيق في هذا الامر.

وأردف التقرير ان الأنظمة المضادة للتجلد في جناح وهيكل الطائرة، تتطابق مع المعايير الاوروبية، وفيما لو كان الطيار قد سارع بتفعيل هذه الانظمة في الوقت اللازم، لكان من المحتمل ان يتمكن من السيطرة على الطائرة.

الجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة "آسمان" الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم الاحد 18 شباط/فبراير 2018 من طهران متوجهة الى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد) غرب ايران، وعلى متنها 60 راكبا و6 هم أفراد الطاقم، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع على بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبل "دنا" الشاهق ضمن سلسلة جبال زاغروس، على مسافة 14 ميلا من ياسوج.

112

روابط ذات صلة

الاوضاع الجوية السيئة توقف عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا بسبب أوكرانيا

مصر.. مشروع خط حديدي لربط المتوسط والأحمر

بعد ممانعة أمريكية... روسيا تبدأ في تنفيذ عقد تصدير المقاتلة سوخو-35 لإندونيسيا

"مصر للطيران" تحصل على تصريح الهبوط بالمطارات الروسية

شرط فرنسي وحيد لإمداد الجيش المصري بمقاتلات "رافال"

سرايا القدس تحذّر الاحتلال من أي حماقة بحق المقاومة

محلب يترأس لجنة لبيع أراض بـ"مشروع تنمية سيناء"

روسيا تزود لواء مدرع في الجيش العراقي بتقنيات روسية

ليبيا ترحل 103 مهاجرا غير شرعي خلال الشهر الجاري

قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان

قاسمي: النمسا تؤكد متابعتها الجادة لحادث مقر اقامة السفير الايراني

الجيش الامريكي يؤكد التزامه ’حماية’ الكيان الصهيوني

العراق يطلق حواراً ستراتيجياً شاملاً مع دول مجلس التعاون

اتهام جنوب أفريقيا بالانحياز إلى سلفاكير

وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية: الشمالية تتعامل بحذر مع القمة الاميركية

المنصف المرزوقي: صفقة القرن أكبر مؤامرة على القضية الفلسطينية

قراقع: الأسرى الإداريون سيشرعون بإضراب عن الطعام الشهر المقبل

بدء الاجتماع التجاري المشترك بين ايران وباكستان

الكشف عن سبب سقوط طائرة ATR الايرانية !

شاهد.. طفلة موهوبة تستدعي الأبقار بعزفها للموسيقى!

الأکثر مشاهدة