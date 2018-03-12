بدء الاجتماع التجاري المشترك بين ايران وباكستان

وتم خلال هذا الاجتماع البحث بين الجانبين حول مختلف اوجه تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وكان وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مساء امس الاحد الى اسلام آباد قد اكد على ضرورة التحرك باتجاه التجارة الحرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان.

وصرح ظريف للمراسلين لدى وصوله الى اسلام آباد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام: ان باكستان دولة جارة لدينا علاقات خاصة جدا معها، وهذه الزيارة تأتي لاستمرار للحوارات الجيدة جدا التي جرت خلال السنوات الماضية لاسيما في الاشهر الاخيرة على مختلف المستويات السياسية والعسكرية بين البلدين، مشيرا الى ان وفدا سياسيا واقتصاديا يرافقه في هذه الزيارة.

واوضح وزير الخارجية الايراني انه سيجري محادثات سياسية في العاصمة اسلام آباد كما سيشارك في اجتماع اقتصادي في كراتشي، معربا عن أمله في التعرف على الناشطين في القطاع الخاص بباكستان لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واشار ظريف الى زيادة حجم الروابط الاقتصادية بين طهران واسلام آباد، مضيفا: لا تزال هناك امكانيات واسعة جدا ونسعى الى تسهيل الروابط المصرفية والتعريفات التفضيلية بين البلدين للتحرك باتجاه التجارة الحرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان.

واكد ظريف على مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين طهران واسلام آباد، معربا عن أمله في تكثيف الزيارة المتبادلة بين مسؤولين البلدين.

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