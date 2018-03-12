البث المباشر
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الحشد الشعبي عمليات التفتيش والتعقب في القرى المجاورة لقضاء الحويجة في محافظة كركوك
مراسل العالم: القوات المتقدمة من محور مزارع حرستا دوما تلتقي بالقوات المثبتة بداخل ادارة المركبات
مراسل العالم: إصابة 3 أطفال نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في قرية سلعو بالريف الشرقي لدير الزور
مراسلة العالم: استشهاد شاب وشقيقته جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة الكباس في دمشق مصدرها المجموعات المسلحة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا على حاجز قرب طولكرم بزعم حيازته سكينا

بدء الاجتماع التجاري المشترك بين ايران وباكستان

بدء الاجتماع التجاري المشترك بين ايران وباكستان
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

بدات في اسلام آباد  اليوم الاثنين الاجتماع التجاري المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني خواجة آصف.

وتم خلال هذا الاجتماع البحث بين الجانبين حول مختلف اوجه تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

وكان وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مساء امس الاحد الى اسلام آباد قد اكد على ضرورة التحرك باتجاه التجارة الحرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان.

وصرح ظريف للمراسلين لدى وصوله الى اسلام آباد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام: ان باكستان دولة جارة لدينا علاقات خاصة جدا معها، وهذه الزيارة تأتي لاستمرار للحوارات الجيدة جدا التي جرت خلال السنوات الماضية لاسيما في الاشهر الاخيرة على مختلف المستويات السياسية والعسكرية بين البلدين، مشيرا الى ان وفدا سياسيا واقتصاديا يرافقه في هذه الزيارة.

واوضح وزير الخارجية الايراني انه سيجري محادثات سياسية في العاصمة اسلام آباد كما سيشارك في اجتماع اقتصادي في كراتشي، معربا عن أمله في التعرف على الناشطين في القطاع الخاص بباكستان لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واشار ظريف الى زيادة حجم الروابط الاقتصادية بين طهران واسلام آباد، مضيفا: لا تزال هناك امكانيات واسعة جدا ونسعى الى تسهيل الروابط المصرفية والتعريفات التفضيلية بين البلدين للتحرك باتجاه التجارة الحرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان.

واكد ظريف على مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين طهران واسلام آباد، معربا عن أمله في تكثيف الزيارة المتبادلة بين مسؤولين البلدين.

112

روابط ذات صلة

ظريف يصل الى اسلام اباد على راس وفد سياسي واقتصادي كبير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا بسبب أوكرانيا

مصر.. مشروع خط حديدي لربط المتوسط والأحمر

بعد ممانعة أمريكية... روسيا تبدأ في تنفيذ عقد تصدير المقاتلة سوخو-35 لإندونيسيا

"مصر للطيران" تحصل على تصريح الهبوط بالمطارات الروسية

شرط فرنسي وحيد لإمداد الجيش المصري بمقاتلات "رافال"

سرايا القدس تحذّر الاحتلال من أي حماقة بحق المقاومة

محلب يترأس لجنة لبيع أراض بـ"مشروع تنمية سيناء"

روسيا تزود لواء مدرع في الجيش العراقي بتقنيات روسية

ليبيا ترحل 103 مهاجرا غير شرعي خلال الشهر الجاري

قنص ثلاثة جنود سعوديين بجيزان

قاسمي: النمسا تؤكد متابعتها الجادة لحادث مقر اقامة السفير الايراني

الجيش الامريكي يؤكد التزامه ’حماية’ الكيان الصهيوني

العراق يطلق حواراً ستراتيجياً شاملاً مع دول مجلس التعاون

اتهام جنوب أفريقيا بالانحياز إلى سلفاكير

وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية: الشمالية تتعامل بحذر مع القمة الاميركية

المنصف المرزوقي: صفقة القرن أكبر مؤامرة على القضية الفلسطينية

قراقع: الأسرى الإداريون سيشرعون بإضراب عن الطعام الشهر المقبل

بدء الاجتماع التجاري المشترك بين ايران وباكستان

الكشف عن سبب سقوط طائرة ATR الايرانية !

شاهد.. طفلة موهوبة تستدعي الأبقار بعزفها للموسيقى!

الأکثر مشاهدة