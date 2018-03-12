بعد ممانعة أمريكية... روسيا تبدأ في تنفيذ عقد تصدير المقاتلة سوخو-35 لإندونيسيا

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وقال كوجين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "العقد لتصدير سوخو-35 وقع عليه في وقت ليس ببعيد، ونشرع في تنفيذه".

وأضاف بأن هذا العقد تم الإعداد له لمدة سنتين، وخلالها تعرضت إندونيسيا "لضغوط هائلة من قبل الولايات المتحدة". "هذا يحدث في كل مكان، حيثما نأتي لتوقيع العقود".

وينوه هنا إلى أن بنود العقد لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وبالرغم من ذلك، فقد تحدث، في وقت سابق، سفير إندونيسيا لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات جرت حول تصدير 11 طائرة.

وأفادت وكالة "رويترز"، بهذا الصدد، بأن السعر التقريبي للصفقة يبلغ 1.1 مليار دولار. ووفقاً للوكالة، ستقوم السلطات الإندونيسية في المقابل، بتزويد روسيا بسلع بقيمة 570 مليون دولار، على أن يتم دفع الباقي نقداً. وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تنفيذ عمليات تسليم الطائرات على مراحل بعد عامين، من توقيع العقد.