شمخاني:الاعتداء على سفارتنا خدمة بريطانية لابن سلمان

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين على هامش تفقده مجمع الخدمات التكنولوجية في جامعة "شريف" الصناعية بطهران، قال شمخاني، حول السبب في حالة الانفعال للشرطة والحكومة البريطانية في حادث الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن، ان لعبة الـ"بينغ بونغ" هذه المخطط لها من قبل الحكومة البريطانية نفذت خلال زيارة احد قادة دول المنطقة الى لندن.

واعتبر الادميرال شمخاني، الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن خدمة من جانب الحكومة البريطانية لولي العهد السعودي لشرائه اسلحة بمليارات الدولارات منها والتي جرت بصورة مفضوحة تماما.

وفي الرد على تصريحات ولي العهد السعودي ضد ايران والمقاومة الاسلامية قال، انه في المنطق والادب السياسي في منطقتنا، يعتبر الكيان الصهيوني واميركا لغزوها العراق وافغانستان، شرّيرين ومروّجين للارهاب في المنطقة.

واضاف، ان الرئيس الاميركي الاسبق سعى لازالة كلمة الشر عن الكيان الصهيوني الغاصب وان يطلقها على الدول التي ترفد السلام والاستقرار في المنطقة.

واشار الى تصريحات ولي العهد السعودي في التنصل من مسؤولية المشاكل وتوجيه الاتهام لايران فيها قائلا، ان هذا الخطأ ناجم عن السفاهة وقلة العقل، والزمن كفيل بالرد عليه.

وتابع شمخاني، للاسف ان حكام السعودية، بترويجهم الجماعات التكفيرية على مدى حياتهم السياسية، قد خلقوا حدودا دموية في العالم الاسلامي.

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