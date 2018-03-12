الشرطة النمساوية تفتش منزل المعتدي على مقر إقامة السفير الايراني

العالم - ايران

واضاف، انه لايمكن استبعاد وجود نوايا ارهابية وبواعث سياسية ودينية وغيرها في هذا الموضوع.

كما اعلنت الشرطة عن احتمال ارتباط اشخاص آخرين بهذا الاعتداء والتخطيط له.

من جهة اخرى قال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية ميشائيل باوور انه حين لم تنفع الخطوات الوقائية مع المعتدي فان قواتنا استخدمت السلاح وان الخطوات التي نفذت في هذا السياق صحيحة تماما.

يشار الى ان مقر إقامة السفير الايراني في فيينا قد تعرض الى اعتداء من قبل شاب نمساوي يبلغ 26 عاما مساء امس الاحد عند الساعة 23:30 حيث حاول استخدام السلاح الابيض في الهجوم واصطدم بالحارس الذي ارداه قتيلا باطلاق النار عليه.

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